Die Sorge vor einem Rechtsruck in der Politik hat Zehntausende in Niedersachsen und Bremen auf die Straßen geführt. Organisatoren waren unter anderem die „Omas gegen Rechts“.

Hannover/Bremen - An Kundgebungen und Protestveranstaltungen gegen einen Rechtsruck in der Politik haben sich am Sonnabend in Bremen und Niedersachsen zehntausende Menschen beteiligt. An einer von der Initiative „Omas gegen Rechts“ organisierten Kundgebung in der Innenstadt von Hannover nahmen nach Polizeiangaben rund 24.000 Menschen teil.

Daneben habe es noch weitere Protestaktionen von linken Gruppierungen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zum Teil sei versucht worden, Menschen vom Besuch an einem AfD-Wahlkampfstand abzuhalten. Die Polizei habe die etwa 250 Personen umfassende Gruppe von dem Stand weggedrängt.

Kundgebung auch in Bremen

Auch in der Innenstadt von Bremen war für den Nachmittag eine Kundgebung unter dem Titel „Bremen hält zusammen“ angesetzt. Vor Beginn hatten sich laut Polizei auf dem Domshof in der Innenstadt mindestens 25.000 Menschen versammelt.

In zahlreichen weiteren Orten Niedersachsens waren nach einem bundesweiten Aufruf der „Omas gegen Rechts“ Protestaktionen angekündigt, unter anderem auch in Osnabrück, Buxtehude und Braunschweig.