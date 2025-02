Magdeburg - In Sachsen-Anhalt setzen mehrere zehntausend Menschen zur Bundestagswahl auf die Briefwahl. Kurz vor der Wahl am Sonntag ist aber noch offen, ob die Briefwahl weniger stark genutzt wird als bei der letzten Bundestagswahl 2021, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den kreisfreien Städten und den Kreisstädten ergab.

Die Stadt Burg teilte mit, bisher hätten mehr als 3.600 Wähler einen Wahlschein zur Briefwahl angefordert. 2021 seien es 4.029 Wähler gewesen. Ähnlich ist die Situation in Bernburg: 2021 wurden rund 5.000 Briefwahlunterlagen versandt, aktuell sind es rund 4.500.

Die Stadt Wittenberg teilte mit, bisher wurden rund 8.500 Wahlscheine ausgestellt, 2021 seien es rund 9.000 gewesen. In Sangerhausen wurden bisher 4.180 Briefwahlunterlagen angefordert, 2021 waren es insgesamt 5.277. Es zeichne sich damit eine etwas niedrigere Wahlbeteiligung per Briefwahl ab, sagte eine Sprecherin der Stadt Sangerhausen. „Es könnte sein, dass dies auf die verkürzten Fristen zurückzuführen ist.“

Die Zeit war diesmal knapp

Da die Bundestagswahl vorgezogen wurde, blieben für die Briefwahl nicht wie sonst zwischen vier und fünf Wochen, sondern deutlich weniger Zeit. Landeswahlleiterin Christa Dieckmann hatte deshalb dazu geraten, die Unterlagen nicht lange zu Hause liegenzulassen.

Mancherorts ist jedoch auch eine höhere Wahlbeteiligung per Briefwahl zu verzeichnen. Zur Bundestagswahl 2021 haben in Haldensleben rund 2.800 Bürger die Briefwahl beantragt. Dieses Jahr sind mehr als 3.100 Anträge eingegangen. Auch in Köthen ist die Zahl mit bislang 3844 Briefwählern leicht höher als 2021.

In Naumburg haben diesmal bisher rund 5.600 Personen Briefwahlunterlagen beantragt, in Stendal sind es 5.900. In der Landeshauptstadt Magdeburg hat das Wahlamt mehr als 53.600 Wahlscheine ausgestellt. „Der Rücklauf an Wahlbriefen liegt aktuell bei 48.275“, sagte ein Sprecher der Stadt.