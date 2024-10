Jena - Das Jenaer Optik-Unternehmen Carl Zeiss hat eine Partnerschaft mit Hyundai Mobis geschlossen, in der es um neuartige transparente Displays in den Windschutzscheiben von Autos geht. Sie sollen Fahrinformationen beispielsweise zu Navigation und Geschwindigkeit im unteren Bereich der Windschutzscheibe anzeigen und gleichzeitig eine ungestörte Sicht auf die Straße bieten, teilte Zeiss in Jena mit. Dadurch soll die Sicherheit verbessert werden. Verschiedene Anzeigegeräte auf dem Armaturenbrett würden überflüssig. Die Unternehmen planten, innerhalb der kommenden fünf Jahre in die Massenproduktion zu gehen.

Vereinbarung unterschrieben

Das südkoreanische Unternehmen Hyundai Mobis sei einer der führenden globalen Lieferanten von Lösungen und Produkten unter anderem für autonomes Fahren. Es gehe bei der Kooperation um die Integration neuartiger holographischer Displays in Fahrzeugen. Verschiedene Anzeigegeräte auf dem Armaturenbrett überflüssig macht.

Zeiss bringe als international agierende Optik-Unternehmen seine Expertise bei holographischen Lösungen ein, Hyundai Mobis bei Lösungen für autonomes Fahren. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Hyundai Mobis, die durch die Unterzeichnung der Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft beginnt“, erklärte Bernhard Ohnesorge, Mitglied der Geschäftsführung der Carl Zeiss Jena GmbH. „Gemeinsam werden wir einen neuen Standard in der Automobilindustrie setzen und die Art und Weise, wie Informationen in Fahrzeugen angezeigt werden, revolutionieren.“