Hannover - Viele Kommunen in Niedersachsen sind nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ unzureichend auf die Folgen der Klimakrise vorbereitet. Bisher hätten 7 von 45 Kreisen und kreisfreien Städten im Land ein Klimaanpassungskonzept ausformuliert und beschlossen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Recherchen mit NDR, BR und WDR sowie des Recherchenetzwerks Correctiv am Freitag. In 12 weiteren Kreisen wird demnach gerade ein Konzept erarbeitet und politisch abgestimmt.

Die Bundesregierung will Deutschland künftig mit einem Klimaanpassungsgesetz besser auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten, bis Ende 2024 soll eine Anpassungsstrategie mit messbaren Zielen vorgelegt werden. Die Klimaanpassung ist zum großen Teil Aufgabe der Bundesländer, auch den Kommunen kommt eine zentrale Rolle zu.

Das niedersächsische Umweltministerium sieht neue Verpflichtungen für Länder und Kommunen ohne zusätzliche Finanzierungshilfe demnach kritisch. „Wir würden es sehr begrüßen, wenn der Bund Konzeptentwicklungen und Umsetzungen bei der Klimafolgenanpassung als nationale Maßnahme stärker fördern würde“, sagte ein Sprecher der Zeitung.

„Anstatt den Ländern immer neue Aufgaben zuzuschreiben, sollte der Bund verstärkt Klimadeiche, Hochwasserschutz, Wasserrückhalt und Schwammkommunen fördern und finanzieren“, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer. Derzeit entwickele das Land Konzepte, die die Klimafolgen einbeziehen - etwa beim Grundwassermanagement oder der Neuberechnung der Hochwasserrisikogebiete, sagte der Grünen-Politiker.