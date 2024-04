Bahn-Reisende auf dem Weg nach Bremen oder Hannover mussten sich am Morgen auf Verspätungen einstellen. Die Strecke war gesperrt, weil sich Menschen in der Nähe von Gleisen befanden - mit Warnwesten.

Bremen - Pendler haben wegen einer Gleissperrung zwischen Hannover und Bremen am Montagmorgen viel Geduld gebraucht. Die Regionalzüge auf der Strecke wurden am Morgen zeitweise gestoppt, weil sich mindestens drei Aktivisten mit Warnwesten in der Nähe des Gleisbetts aufhielten, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Kurz vor 8 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden, es könne aber noch im Laufe des Vormittags zu Verspätungen kommen.

Die Sperrung hing nach Angaben der Polizei mit einem Protest von Klimaaktivisten beim Mercedes-Werk in Bremen zusammen. Dort ketteten sich am Montagmorgen mehrere Menschen an die Gleise, um Autotransporte zu stoppen.