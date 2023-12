Merseburg - Einen Tag vor der geplanten Eröffnung ist ein Eislaufzelt in Merseburg im Saalekreis zusammengebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend niemand verletzt. Die temporär errichtete Eisfläche in einem Zelt sollte am Freitag in Betrieb genommen werden. Die Ursache für den Einsturz ist bisher nicht bekannt.