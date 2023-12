Zentrale Brücke in Bremen wegen Schäden teilweise gesperrt

Bremen - Eine der zentralen Brücken in Bremen über die Weser ist wegen Schäden ab sofort teilweise gesperrt. Die Geh- und Radwege auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke sind abgeriegelt, wie das Mobilitätsressort am Donnerstag mitteilte. Radfahrer müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Der linke Fahrstreifen ist ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Auf der Gleis-Trasse gilt den Angaben nach ein Abstands- und Begegnungsverbot für Fahrzeuge. So dürfen nicht zwei Straßenbahnen gleichzeitig über die Brücke fahren. Durch die Brücke laufen auch Leitungen des Energieversorgers SWB. Für Privathaushalte gebe es deshalb aber keine Einschränkungen.

Das Problem sind sogenannte Zug-Anker. Sie sollen verhindern, dass sich die Brücke an einer Seite anhebt, wenn Fahrzeuge die Mitte der Brücke passieren. Nun sollen Anfang des Jahres tonnenschwere Ballastblöcke auf den Enden der Brücke platziert werden.

Die Bürgermeister-Smidt-Brücke führt im Zentrum von Bremen über die Weser von der Altstadt zur Neustadt. Straßenbahnen, diverse Buslinien und der Individualverkehr überqueren die Brücke.