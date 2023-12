Dresden - Für die traditionelle Menschenkette am Jahrestag der Zerstörung Dresdens (13. Februar) sucht die Stadt nach Ordnerinnen und Ordnern. Die Freiwilligen sollen von 16 Uhr bis 18.30 Uhr beim Aufbau und der Sicherung der Menschenkette mitwirken, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Interessierte können sich bis zum 8. Januar 2024 bei der Stadt melden. Die Menschenkette sei ein wichtiges Symbol und kraftvolles Zeichen gegen Krieg, Gewaltherrschaft und Zerstörung, hieß es weiter. Mehrere Tausend Menschen sollen für eine halbe Stunde in der Dresdner Innenstadt als Kette zusammenstehen.