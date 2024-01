Potsdam/Schöneiche - Der Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann wird bei der Landtagswahl am 22. September nicht als AfD-Direktkandidat für seinen Heimatort Schöneiche antreten. Der von den Freien Wählern zur AfD übergetretene Politiker verlor bei der Aufstellungsversammlung am Freitagabend gegen Rainer Galla mit 14 zu 7 Stimmen. Das bestätigte die AfD-Kreisvorsitzende des Landkreises Oder-Spree, Kathleen Muxel, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. 22 stimmberechtigte AfD-Mitglieder hatten sich demnach im Bürgerhaus in Hangelsberg (Oder-Spree) zur Abstimmung eingefunden. Zuerst hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ und die „Märkische Oderzeitung“ über den Wahlausgang berichtet.

Galla tritt nun für die AfD bei der Landtagswahl für den Wahlkreis Märkisch-Oderland I/Oder-Spree IV, an, der die Stadt Erkner und die Gemeinden Hoppegarten, Neuenhagen, Schöneiche und Woltersdorf umfasst.

Zeschmann war von 1987 bis 2011 Mitglied der SPD. Später ging er zu den Freien Wählern und saß von 2019 an für die Fraktion BVB/Freie Wähler im Landtag. Im November verließ er diese Fraktion und trat als Parteiloser zur AfD-Fraktion über. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.

Als möglicher Grund für den Austritt von Zeschmann galt auch sein achter Platz auf der Landesliste von BVB/Freie Wähler für die Landtagswahl. Das wies der Politiker zurück. Im Landtag verloren die verbliebenen vier Abgeordneten von BVB/Freie Wähler mit dem Wechsel Zeschmanns zur AfD ihren Fraktionsstatus, weil sie nun weniger als fünf Mitglieder haben. Dagegen wehren sie sich vor dem Landesverfassungsgericht.