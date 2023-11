Zettel in Gedenken an Israel vor Synagoge angezündet

Erfurt - Unbekannte haben an der Neuen Synagoge in Erfurt in der Nacht zum Sonntag Papiere zum Gedenken an die Menschen in Israel angezündet. Auf der mit Grabkerzen belegten Treppe vor der Synagoge brannten demnach Papierstücke, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Beamten nahmen zwei verdächtige betrunkene Männer fest. Niemand wurde verletzt. Zu den Gründen der Brandstiftung lagen zunächst keine Informationen vor. Die Ermittlungen laufen.

Nach Angaben von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) werden zwei Asylbewerber verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Er verurteilte die Tat auf der Plattform X (vormals Twitter). „Wer so etwas tut, hat seinen Schutzstatus bei uns verwirkt“, schrieb er.

Ähnlich äußerte sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei X: „Wer Schutz bei uns begehrt, aber die Schutzrechte von Jüdinnen und Juden missachtet, der kann sich auf Schutzgewährung nicht mehr berufen.“ Ob es ein kleiner Brand gewesen sei oder die Täter betrunken gewesen seien, sei für ihn kein Argument.