In einer Bankfiliale an der Frankfurter Allee beobachtet ein Passant einen maskierten Mann. Er ruft die Polizei - doch die Verdächtigen reagieren schnell.

Berlin - Ein aufmerksamer Zeuge hat in Berlin-Friedrichshain mutmaßlich die Sprengung eines Bankautomaten verhindert. Der Passant beobachtete in der Nacht in einer Bankfiliale in der Frankfurter Allee einen maskierten Mann, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Gehweg vor der Filiale fiel ihm ein Fahrzeug auf, an dessen Steuer ein offenbar wartender Mann saß.

Der Zeuge rief die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge bekamen die mutmaßlichen Räuber mit, dass die Polizei auf dem Weg war. Der Maskierte flüchtete den Angaben nach zu Fuß, der Fahrer fuhr mit dem Wagen davon. Die Polizei nahm den davongelaufenen Mann nach eigenen Angaben in der Rigaer Straße fest. Das mutmaßliche Fluchtauto konnte in Prenzlauer Berg gefunden werden, allerdings nicht der Fahrer.

In der Bankfiliale stellte die Polizei Beschädigungen an einem Geldautomaten fest, die darauf schließen lassen, dass dieser gesprengt werden sollte. Ebenfalls wurden Gasflaschen und weitere Utensilien wie Handschuhe als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt. Der Festgenommene wurde per Haftbefehl gesucht - der Grund dafür war zunächst unklar.