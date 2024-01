Reichenbach - Im Fall eines getöteten Mannes in Reichenbach im Vogtland sucht die Kriminalpolizei weitere Zeuginnen und Zeugen. Relevant seien nicht nur Beobachtungen am Tatort im Ortsteil Mylau, sondern auch zu einer schwarzen Limousine, in der der Mann unterwegs war. Wer das Fahrzeug mit Leipziger Kennzeichen in Reichenbach oder auf umliegenden Straßen oder der Autobahn gesehen habe, solle sich melden, teilte die Polizei in Zwickau am Dienstag mit.

Der 36-jährige Mann war am Freitagabend tödlich verletzt in einem Restpostenmarkt gefunden worden. Er habe frische Wunden gehabt. Zuvor hatte er mit zwei anderen Erwachsenen sowie drei Kindern im Alter von einem bis sieben Jahren in dem schwarzen Auto gesessen. Der Wagen war in den Fluss Göltzsch gefahren. Was genau geschehen ist, versucht die Polizei seither aufzuklären. Ein 25-Jähriger, der mit in dem Auto saß, kam wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Alle Beteiligten kommen laut Polizei aus Tschetschenien.