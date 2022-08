Zeugen retten leblosen Mann aus Wasser in Hannover

Hannover - Zwei Kanufahrer und ein Passant haben in Hannover einen Menschen aus dem Wasser gerettet. Der Mann habe am Ufer der Leineabstiegsschleuse wiederbelebt werden müssen und sei am Mittwochabend in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Zuvor hatten die Kanufahrer und der Passant demnach eine schwimmende Person beobachtet, die mit dem Kopf unter Wasser geraten und nicht wieder aufgetaucht war. Sie suchten laut Feuerwehr daraufhin nach dem Mann und brachten ihn ans Ufer. Die Feuerwehr dankte ihnen für ihren „nicht selbstverständlichen Einsatz“. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen.