Ein bewaffneter Räuber will in Hermsdorf einen Imbiss überfallen. Doch er hat die Rechnung ohne ein paar couragierte Zeugen gemacht.

Zeugen schlagen Räuber an Imbiss in die Flucht

Hermsdorf - Mutige Zeugen haben in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) einen bewaffneten Imbiss-Räuber in die Flucht geschlagen. Der Mann bedrohte am Donnerstagabend den Mitarbeiter des Imbisses mit einer pistolenähnlichen Waffe und verlangte Geld, wie die Polizei mitteilte.

Als die Zeugen sich einmischten, ergriff der Mann ohne Beute die Flucht. Dabei verlor er ein Magazin, das aus einer Schreckschusswaffe stammte. Die Polizei suchte auch mit einem Fährtenhund nach dem etwa 18 Jahre alten Räuber. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.