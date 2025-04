Berlin - Nach einer versuchten Tötung in Berlin-Reinickendorf sucht die Polizei nach Zeugen. Im Märkischen Viertel in der Finsterwalder Straße hatte ein Unbekannter bereits vor zwei Wochen aus einem fahrenden Auto heraus auf eine Gruppe Männer geschossen, wie die Polizei erklärte. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren familiäre Streitigkeiten der Auslöser für die Tat. Der 36-jährige Schütze wurde kurz nach seiner Flucht in seinem Heimatort in Hessen festgenommen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise an die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin.