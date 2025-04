Frank Baumann ist zurück. Der erfahrene Funktionär soll Schalke wieder dorthin führen, wo der Club seinem Selbstverständnis nach hingehört. Weitere Personalentscheidungen stehen an.

Mit Frank Baumann soll Schalke in die Bundesliga zurückkehren.

Gelsenkirchen - Große Erfahrung, klarer Auftrag: Mit Frank Baumann an der sportlichen Spitze will der FC Schalke 04 aufsteigen und wieder fester Bestandteil der Bundesliga werden. Die Verpflichtung des 49 Jahre alten ehemaligen Nationalspielers gab der Zweitligist nun auch offiziell bekannt. Der langjährige Profi und Funktionär von Werder Bremen hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Sein Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Juni.

„Ich bin überzeugt: Mit unseren Fans, Mitarbeitenden und der Energie dieses Clubs können wir gemeinsam etwas bewegen – Schritt für Schritt, aber mit klarem Ziel: Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen“, sagte Baumann laut Vereinsmitteilung.

Vorstandsboss: „Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren“

Dafür muss auf Schalke aber noch viel passieren. Von einer aufstiegsreifen Mannschaft ist der aktuelle Tabellenelfte noch weit entfernt. Baumann weiß zudem: Viel Geld für Transfers hat er beim schuldengeplagten Revierclub nicht. Der Sommer-Transferperiode kommt eine wichtige Bedeutung zu.

„Die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren, Frank ist selbstverständlich ab sofort voll eingebunden“, sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann der Deutschen Presse-Agentur. „Mittelfristig ist es unser Ziel, die sportliche Stabilität zu erhöhen, unsere Spielidee weiterzuentwickeln und junge Talente gezielt einzubinden. Langfristig ist das Ziel klar: Schalke soll wieder ein fester Bestandteil der Bundesliga werden.“

Wie geht es mit Mulder weiter?

Unterstützt werden soll Baumann weiter von Kaderplaner Ben Manga und wohl auch von Sportdirektor Youri Mulder. „Ob und wie es für ihn sportlich weitergeht, wird Frank in den kommenden Wochen mit ihm persönlich besprechen“, sagte Tillmann und ergänzte: „Es hat bereits gute Gespräche gegeben, ich bin zuversichtlich.“

Baumann überzeugte die Schalker Entscheider laut Tillmann mit Fachkenntnis, Erfahrung und Führungsqualitäten. „Dazu kommt: Er hat ein gutes Gefühl für Strukturen, kann gut mit Druck und Gegenwind umgehen“, sagte Tillmann. Gerade Letzteres war auf Schalke in den vergangenen Jahren des sportlichen Abschwungs häufig gefragt.

Schalke hat wieder ein Vorstandstrio

Für Werder war Baumann mit kurzen Unterbrechungen rund 25 Jahre tätig gewesen. Im vergangenen Sommer beendete er seine Arbeit bei den Norddeutschen.

„Ihm ist es gelungen, Werder Bremen aus einer schwierigen Lage heraus zu neuer Stärke zu führen – und zwar nachhaltig“, sagte Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer. „Nach seiner erfolgreichen Spielerkarriere hat er praktisch alle Positionen im Sport-Management bekleidet und weiß deshalb ganz genau, wie man eine erfolgversprechende Struktur aufbaut.“

Das soll dem Vizeweltmeister von 2002 und deutschen Meister von 2004 nun auch auf Schalke gelingen. Dort war der Posten des Sportvorstands nach dem Ausscheiden Peter Knäbels rund um den Jahreswechsel 2023/2024 unbesetzt gewesen. Baumann komplettiert nun das Vorstandstrio mit Tillmann und der für Finanzen zuständigen Christina Rühl-Hamers.