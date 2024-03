Eintracht Braunschweig kämpft um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Mit der SV Elversberg kommt zwar kein großer Name, aber ein guter Kader, warnt Trainer Scherning.

Braunschweig - Für Trainer Daniel Scherning ist die Mission mit Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig mit Blick auf das nahende Ende der Saison schnell erklärt. „52 Tage noch, acht Spiele, 24 mögliche Punkte, Ziel Klassenerhalt“, sagte der Coach am Donnerstag schnörkellos. Einfach dürfte es nicht werden. Die Niedersachsen stehen nach 26 Spieltagen mit 27 Punkten auf dem 17. Tabellenrang. Der rettende 15. Platz ist derzeit zwei Punkte entfernt. „Wir wissen, dass wir noch einige Punkte brauchen, um in der Liga zu bleiben“, sagte Scherning.

Die nächsten Punkte sollen möglichst am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die SV Elversberg her. „Ich kann nur davor warnen, diese Mannschaft in irgendeiner Weise zu unterschätzen“, sagte Scherning. „Es ist vom Namen her vielleicht nicht der HSV, es ist vielleicht nicht Schalke 04, aber es ist eine sehr ordentliche Zweitligamannschaft mit hervorragenden Spielern in ihren Reihen.“