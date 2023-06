Erfurt - Ihre Zigarette ist einer 95-Jährigen in Erfurt zum Verhängnis geworden. Die Seniorin war in der Nacht zum Mittwoch beim Rauchen auf dem Sofa eingeschlafen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dadurch habe das Möbelstück vermutlich Feuer gefangen. Rettungskräfte der Feuerwehr holten die leicht verletzte Frau über ein Fenster aus ihrer brennenden Wohnung und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Wohnung ist nach dem Brand laut Polizei unbewohnbar, der entstandene Sachschaden werde auf rund 30 000 Euro geschätzt. Gegen die 95-Jährige werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.