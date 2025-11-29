Ein lauter Knall auf der Straße kurz nach Mitternacht lässt einen Mann in Mühlhausen zum Telefon greifen und die Polizei alarmieren. Ein Zigarettenautomat ist gesprengt worden.

Mühlhausen - Die rasche Reaktion eines Anwohners nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Mühlhausen hat die Polizei auf die Fährte der mutmaßlichen Täter gebracht. Drei Männer im Alter von 20, 22 und 32 Jahren seien nach der Sprengung in der Nacht zum Samstag vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Ordnungshüter waren mit mehreren Funkstreifenwagen zum Tatort geeilt, nachdem ein Anwohner kurz nach Mitternacht die Explosion gehört und die Polizei alarmiert hatte.

Die Tatverdächtigen trugen nach Angaben der Polizei bei ihrer Festnahme eine Vielzahl von Zigaretten und Bargeld mit sich. Der 20-Jährige sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt worden. Der 22-Jährige sei unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, wie es hieß. Den Wert der entwendeten Tabakwaren schätzte die Polizei vorläufig auf rund 640 Euro.