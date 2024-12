In Gera sprengen Unbekannte einen Zigarettenautomaten und flüchten mit der Beute. Die Polizei hat eine Vermutung, wie die Täter an das Geld und die Glimmstängel kamen.

Gera - In Gera haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter entwendeten am frühen Samstagmorgen die Geldkassette und alle Zigaretten, teilte die Polizei mit. Die Ermittler vermuten, dass sie illegale Böller benutzten, um an die Beute zu kommen. Der Sachschaden belaufe sich auf mindestens 4.000 Euro. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.