Meerane/Zwickau - Unbekannte haben in Meerane (Kreis Zwickau) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Der bei der Tat in der Nacht zu Dienstag entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Summe des erbeuteten Bargeldes und der Wert der gestohlenen Zigaretten waren noch unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten die Unbekannten den frei stehenden Automaten mit Pyrotechnik. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen, denen Verdächtige aufgefallen sind, die sich in dem Zeitraum an dem Automaten zu schaffen gemacht haben.