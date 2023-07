Sonnenstein - Ein Zigarettenautomat ist im thüringischen Sonnenstein (Landkreises Eichsfeld) gesprengt worden. Der Automat an der Hauptstraße wurde dabei komplett zerstört, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Explosion in der Nacht zum Donnerstag wurde demzufolge auch ein parkendes Auto beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden liege bei rund 10.000 Euro. Wie viele Zigaretten und wie viel Bargeld der oder die Täter erbeuteten, sei bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.