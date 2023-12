Arnstadt/Erfurt - In Thüringen sind am Wochenende zwei Zigarettenautomaten gesprengt worden. Am frühen Sonntagmorgen schlugen drei Täter in Arnstadt zu, wie die Polizei berichtete. Sie erbeuteten neben Zigarettenschachteln Bargeld in bislang unbekannter Summe. Anschließend seien sie zu Fuß geflüchtet.

Bereits in der Nacht zum Samstag traf es einen Automaten in Erfurt. Hier stellte die Polizei neben teilweise beschädigten Zigarettenschachteln Reste von Böllern sicher. Der durch die Detonationen angerichtete Sachschaden beläuft sich auf jeweils 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.