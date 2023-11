Osterwieck/Bonn - Dank eines Stipendiums der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kann sich ein junger Zimmerer aus dem Harz als Restaurator im Handwerk fortbilden lassen. Der 26-Jährige aus Osterwieck sei einer von deutschlandweit 17 aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten und der einzige aus Sachsen-Anhalt, teilte die Stiftung am Freitag in Bonn mit. Er könne 6000 Euro nutzen, um eigenverantwortlich Lehrgänge in denkmalpflegerischen Bildungszentren zu besuchen und Prüfungen bei den Handwerkskammern abzulegen.

Um die Unterstützung für die Fortbildung „Geprüfter Restaurator im Handwerk - Master Professional für Restaurierung im Handwerk“ hatten sich den Angaben zufolge 52 Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Deutschland beworben. 14 Männer und drei Frauen wurden ausgewählt, wie es hieß, darunter Maler, Maurer, Steinmetze, Tischler, Stuckateure und Buchbinder. Das Stipendienprogramm diene dazu, Handwerkern das besondere Arbeitsfeld in der Denkmalpflege zu erschließen, hieß es. Es läuft seit 2016.