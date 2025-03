Mal wieder ein Sieg für Fortuna Düsseldorf. Aber ob der im Aufstiegsrennen noch hilft, ist fraglich. Für Regensburg rückt der Klassenverbleib in weite Ferne.

Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seine Negativserie beendet und den Anschluss ans obere Tabellendrittel wieder hergestellt. Die Rheinländer gewannen am Samstag nach drei Spielen ohne Sieg gegen Schlusslicht Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0). Der Tabellenletzte blieb dagegen auch im sechsten Spiel nacheinander ohne Punkte-Dreier und verliert die rettenden Plätze mit nur 16 Zählern allmählich aus dem Blick.

Vor 31.951 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Matthias Zimmermann (41. Minute) den Treffer für die Düsseldorfer, die nunmehr 41 Punkte auf dem Konto haben. Die Gäste blieben auch im vierten Spiel am Stück ohne eigenen Torerfolg.

Die auf zwei Positionen veränderte Elf der Gastgeber kam erst spät in Gang. Nach zwei guten Chancen durch Torjäger Dawid Kownacki traf Zimmermann im Anschluss an einen Eckball und auf Vorlage von Tim Oberdorf zum Führungstreffer aus kurzer Distanz. Der starke Kownacki und Isak Johannesson vergaben weitere gute Möglichkeiten für die Düsseldorfer, die den Sieg am Ende über die Zeit retteten.