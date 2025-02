Dresden - Im Zusammenhang mit rassistisch motivierten Attacken im Sommer 2024 in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Männer erhoben. Laut Mitteilung besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Die 36-, 37- und 38-Jährigen sollen am 1. August 2024 einen 23-Jährigen angegriffen haben. Er mischte sich ein, als das Trio einen Ausländer in der Innenstadt beschimpfte. Die Männer fingen daraufhin einen Streit mit dem Deutschen an „wegen dessen dunkler Hautfarbe“, der dann eskalierte.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, gemeinsam auf den 23-Jährigen eingeschlagen und getreten sowie auch einem 34-Jährigen, der schlichten wollte, einen Faustschlag verpasst zu haben. Beide Geschädigte wurden verletzt. Alle Beschuldigten sind vorbestraft, zwei von ihnen bereits erheblich. Über die Zulassung der Anklage und einen Prozesstermin entscheidet das Amtsgericht Dresden. Ein Verfahren gegen fünf weitere Mitglieder der Gruppe, in der das Trio unterwegs war, wurde mangels Nachweis einer Tatbeteiligung eingestellt.