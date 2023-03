Dresden - Unverzollte und unversteuerte Waren im Wert von etwa 72.000 Euro haben Zollbeamte bei der Kontrolle eines Kleintransporters an der Autobahn 4 sichergestellt. Wie das Hauptzollamt in Dresden am Mittwoch mitteilte, befanden sich darunter zum Teil hochwertige Waren wie etwa der gebrauchte Automotor eines Luxuswagenherstellers im Wert von etwa 9000 Euro und Erzeugnisse der Schönheitsindustrie im Wert von zusammen rund 59.000 Euro. Allein die Einfuhrumsatzsteuer für die Ladung habe mehr als 13.000 Euro betragen. Alle Waren stammten den Angaben zufolge aus Großbritannien und seien unverzollt in die Europäische Union eingeführt worden.

Bei der Kontrolle am Montag bei Wilsdruff in Richtung Görlitz beschlagnahmten die Zöllner zudem fast 500 Artikel wegen des Verdachts auf Markenfälschung wie Geldbörsen, T-Shirts und Fleece-Decken. Gegen den Fahrer und Beifahrer wurden Steuerstrafverfahren unter anderem wegen der Hinterziehung von Einfuhrabgaben eingeleitet.