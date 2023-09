Erfurt - Der Zoll verfügt über ein neues Ausbildungszentrum in Erfurt. Dafür wurde in den vergangenen zwei Jahren die ehemalige SED-Bezirksparteischule in der Thüringer Landeshauptstadt umgebaut, wie die Generalzolldirektion am Samstag zur feierlichen Eröffnung mitteilte. Nach Angaben des Investors flossen rund 100 Millionen Euro in die Modernisierung und Sanierung des denkmalgeschützten Komplexes.

Mehr als 300 Anwärter des mittleren Dienstes der Zollverwaltung werden den Angaben nach künftig in Erfurt ausgebildet. Dafür stünden 16 Lehrsäle mit digitaler Medien- und Schulungstechnik, Gruppenarbeits- und Besprechungsräume sowie Unterkünfte und Mensa bereit. Im nächsten Jahr solle noch eine Zwei-Felder-Sporthalle hinzukommen.

Mit Erfurt verfügt der Zoll nach eigenen Angaben nun über bundesweit sechs Ausbildungsstandorte. In diesem Jahr haben rund 2000 Anwärter ihre Ausbildung für den mittleren und gehobenen Dienst begonnen.