Dresden - Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A4 bei Kodersdorf (Landkreis Görlitz) sind am vergangenen Freitag in einem aus Polen kommenden Transporter Hunderttausende Schmuggelzigaretten gefunden worden. Nach Angaben des Hauptzollamts vom Mittwoch fanden sich im Laderaum vier Paletten in schwarzer Folie mit 216 Kartons voll loser Glimmstängel - insgesamt über 860.000 - sowie vorgestanzte Verpackungen für Zigaretten in acht losen Kisten. Der Steuerschaden liege bei mehr als 160.000 Euro.

Der Fahrer hatte den Angaben nach weder Frachtpapiere noch Rechnungen für die Ladung, zudem fehlten Fahrzeugpapiere, die Kennzeichen waren eine Dublette und der Führerschein des 52-Jährigen ein Fälschung. Der Mann sei mehrfach vorbestraft und dringend der Steuerhinterziehung verdächtig. Er wurde festgenommen und ist in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.