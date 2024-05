In Thüringen und Südwestsachsen gingen dem Zoll viele illegale Waren ins Netz - von Schmuggelzigaretten über Drogen bis zum Pfeifentabak. Auch in Betrieben waren die Zöllner für Kontrollen unterwegs.

Erfurt - Waffen, illegales Feuerwerk, Schmuggel-Zigaretten: Die Beamten des Hauptzollamts Erfurt haben in Thüringen und Südwestsachsen im vergangenen Jahr fast 29.500 Menschen kontrolliert - und dabei Hunderte Kilogramm illegale Waren gefunden. Demnach stellten die Zöllner 22 Kilogramm Drogen, 503 Kilogramm unversteuerten oder nicht verkehrsfähigen Pfeifentabak sicher und zogen 635.000 Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr, wie das Hauptzollamt Erfurt am Freitag mitteilte.

Zu dessen Einsatzgebiet gehört nicht nur Thüringen, sondern auch Südwestsachsen, inklusive der Großstadt Chemnitz und einem Teil des Grenzgebietes zu Tschechien.

Den Angaben nach fanden die Zöllner bei Kontrollen im vergangenen Jahr auch 631 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper und 202 Waffen oder Waffenteile, deren Einfuhr verboten ist.

Insgesamt nahm das Hauptzollamt 2023 rund 814 Millionen Euro an Steuern und Abgaben ein und deckte einen Schaden in Höhe von 36,8 Millionen Euro durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung auf. In Thüringen wurden 1185 Arbeitgeber kontrolliert, in Südwestsachsen waren es 884.