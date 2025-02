Küstrin-Kietz - Zollbeamte haben bei einer Bahnreisenden in Küstrin-Kietz 12.400 Zigaretten und Tabaksticks beschlagnahmt. Die 67-jährige Frau aus Berlin war am Sonntag in einer Regiolanbahn auf dem Heimweg aus dem polnischen Kostrzyn, als sie von Beamten kontrolliert wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Zigaretten habe sie in ihrem Koffer und einer Reisetasche verstaut. Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der Steuerschaden liegt laut Polizei bei etwa 2.600 Euro.