Beamte haben seit Dienstag Gebäude in Colditz durchsucht. Dabei wurden mehrere Kilogramm Crystal, Bargeld, Waffen und eine Cannabis-Plantage entdeckt. Drei Männer kamen in Untersuchungshaft.

Zoll: Waffen, Geld und Drogen bei Razzia in Colditz

Colditz - Bei einer Razzia in Colditz haben Beamte 5,5 Kilogramm Crystal, 32.000 Euro Bargeld, 5 Kurz- und 2 Langwaffen sowie 2 hochwertige Fahrzeuge sichergestellt. Das teilte ein Sprecher des Dresdner Zollfahndungsamts am Mittwoch mit.

Die Razzia mit 225 Einsatzkräften und 10 Spürhunden hatte am Dienstagmorgen begonnen. Bis Mittwoch wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz fünf Objekte durchsucht. Dabei stießen die Beamten auch auf eine professionelle Indoor-Cannabisplantage mit etwa 2600 Pflanzen unterschiedlicher Wachstumsphasen. Die Hanfpflanzen sowie das gesamte Equipment, wie beispielsweise Hochleistungslampen und Luftfilteranlagen, wurden ebenfalls sichergestellt.

Drei Männer - 35, 38 und 66 Jahre alt - kamen in Untersuchunghaft. Laut Staatsanwaltschaft stehen sie im Verdacht eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel, insbesondere die gefährliche Droge Crystal sowie Marihuana, in das Bundesgebiet eingeschmuggelt und diese anschließend gewinnbringend verkauft zu haben. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes und der Staatsanwaltschaft dauern an.

An der Maßnahme beteiligt waren über 225 Einsatzkräfte der Zollfahndungsämter Dresden und München, der Bundespolizei, des Zollkriminalamtes, der Hauptzollämter Dresden und Erfurt sowie des Technischen Hilfswerkes/Ortsverband Grimma. Zudem kamen acht Rauschgift- und zwei Bargeldspürhunde zum Einsatz.