Bremen - Zollbeamte haben auf der Autobahn 27 nahe Bremen einen mutmaßlichen Drogenkurier mit mehr als zwei Kilogramm Marihuana auffliegen lassen. Bereits am Sonntag hätten die Beamten das Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 15.000 Euro gefunden, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Bei einer Kontrolle habe der 32 Jahre alte Fahrer die Frage verneint, ob er Rauschmittel dabei habe. Die Zollbeamten nahmen jedoch im Auto den typischen Cannabisgeruch wahr. Das Rauschgift war in einem Karton auf der Rücksitzbank deponiert.

„Die Menge von zwei Kilogramm Marihuana lässt vermuten, dass wir es mit einem Drogenkurier zu tun haben“, sagte Nicole Tödter, die Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Auch bei geringsten Mengen werde sofort ein Strafverfahren eingeleitet. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten eine weitere geringe Menge an Marihuana.