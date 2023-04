Erfurt - Beamtinnen und Beamte des Zolls haben an diesem Dienstag Baustellen in Thüringen kontrolliert. „Wie in anderen Bundesländern sind auch die Kolleginnen und Kollegen in Thüringen für Prüfungen unterwegs“, sagte der Sprecher des Hauptzollamtes in Erfurt, Carlito Klaus. Dabei gehe es unter anderem um Lohnzahlungen, Abführung von Beiträgen oder den Aufenthaltsstatus der Handwerker. Demnach waren in Thüringen 72 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

Es handle sich um eine bundesweite Maßnahme, sagte Klaus. „Die Kolleginnen und Kollegen haben im Vorfeld geschaut, welche Baustellen es so gibt, und sind heute für die Prüfung rausgefahren.“

Zuletzt hatte es im März eine bundesweite Prüfung des Zolls gegeben. In Sachsen-Anhalt wurde die Mindestlohnprüfung hauptsächlich im Gastronomie- und Systemgastronomiegewerbe durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. Zudem wurden Ermittlungen gegen Arbeitgeber eingeleitet, die möglicherweise Löhne vorenthalten oder veruntreut haben.