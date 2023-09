Potsdam - Fünf Verfahren wegen Meldeverstößen und 33 zu prüfende Sachverhalte haben Zollbeamte bei einer Schwerpunktprüfung im Wach- und Sicherheitsgewerbe in Brandenburg aufgenommen. Die Befragung von Beschäftigten in 46 Unternehmen fand im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Sicherheitsbranche am vergangenen Freitag und Samstag statt, wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte.

54 Mitarbeiter der Potsdamer Finanzkontrolle Schwarzarbeit sprachen mit 163 Beschäftigtem aus der Sicherheits-Branche über deren Arbeitsverhältnisse. Geprüft wurden nach Angaben des Hauptzollamtes die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern. Auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung und eine Prüfung des Mindestlohns seien teil der Kontrollen gewesen.

Der Einsatz der Potsdamer Zollbeamten erstreckte sich von den Stadtgebieten Potsdam und Brandenburg an der Havel über die Landkreise Dahme-Spreewald, Teltow Fläming und Potsdam-Mittelmark, sowie das Havelland, Ostprignitz-Ruppin und die Prignitz.