Magdeburg/Hamburg - Im Rahmen einer bundesweiten Kontrolle zur Einhaltung des Mindestlohns sind auch Beamtinnen und Beamte des Zolls in Sachsen-Anhalt im Einsatz. In Magdeburg laufe derzeit eine größere Maßnahme, in übrigen Teilen des Landes seien weitere Kolleginnen und Kollegen unterwegs, sagte ein Sprecher des Hauptzollamt in Magdeburg am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Bundesweit waren seit Donnerstagmorgen mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte der Hauptzollämter für Kontrollen im Einsatz, wie zuvor eine Sprecherin der Generalzolldirektion in Hamburg gegenüber der dpa bestätigt hatte.

Die Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien dabei branchenübergreifend unterwegs - von der Waschanlage über das Eiscafé bis hin zum Nagelstudio, hieß es aus Hamburg. In Sachsen-Anhalt liege der Schwerpunkt der Kontrollen im Bereich der Gastronomie und Systemgastronomie, sagte der Sprecher. „Bislang ist nur eine eintägige Maßnahme geplant“, ergänzte er. In der Landeshauptstadt seien insgesamt 32 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

Die im ganzen Land gesammelten Daten sollen den Angaben der Generalzolldirektion zufolge in den kommenden Tagen und Wochen überprüft werden. Zur Anzahl der Verstöße werde deshalb erst später etwas gesagt werden können, sagte die Sprecherin.