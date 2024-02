Ein Zollbeamter füllt in der Altmarktgalerie in Dresden einen Personalerfassungsbogen aus.

Dresden - Zöllner haben in der Seitenverkleidung eines Lastwagens an der Autobahn 4 mehr als 62.000 Zigaretten gefunden. Die Beamten fanden die Zigaretten mithilfe einer Endoskop-Kamera in einem Hohlraum zwischen einem Regalrücken im Lkw und der Außenwand, wie das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hatten den Lkw am 21. Februar nahe Malschwitz (Landkreis Bautzen) kontrolliert, wie es hieß.

Insgesamt stellten die Beamten 62.540 Zigaretten, 1400 sogenannte Heets, die zum Rauchen in E-Zigaretten verwendet werden, und 1,5 Kilogramm Tabak mit polnischen Steuerzeichen aus dem Laster sicher. Das Zollfahndungsamt Dresden ermittelt nun gegen Fahrer und Beifahrer des Lkw.