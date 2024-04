Halberstadt - Zöllner haben bei der Kontrolle von etwa 230 Arbeitern auf einer Baustelle in Halberstadt zahlreiche Vergehen festgestellt. Zwei Arbeiter waren aufgrund des illegalen Aufenthaltes zur Festnahme ausgeschrieben, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Bei einem Mann, den die Beamten bei der Untersuchung in der vergangenen Woche kontrollierten, lag den Angaben zufolge ein Strafbefehl über 2250 Euro vor. Die Zöllner übergaben ihn vor Ort an die Landespolizei, wie es hieß.

Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein, wie es hieß. Gegen acht weitere Menschen ermitteln die Zöllner wegen des Verdachts der unerlaubten Beschäftigungsaufnahme von Ausländern, weil Arbeitserlaubnisse fehlen. Insgesamt kontrollierten 75 Beamte die etwa 230 Menschen von 60 Unternehmen auf der Baustelle.