Im Zoo am Meer steht eine wichtige Untersuchung an. Vom Fisch bis zum Säugetier – alle tierischen Bewohner werden genauer begutachtet. Warum ist das nötig?

Wie viele Tiere leben im Zoo am Meer in Bremerhaven? Und wie groß sind sie? Das wollen die Tierpfleger und -pflegerinnen auch in diesem Jahr herausfinden. (Archivbild)

Bremerhaven - Die Tiere im Zoo am Meer Bremerhaven sollen am heutigen Donnerstag gemessen und gewogen werden. Dies gehört zur traditionellen Tierinventur, wie der Zoo mitteilte. Demnach zählen und begutachten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger alle tierischen Bewohner – vom eleganten Puma bis zum gemütlichen Faultier.

Im Zoo am Meer leben zahlreiche Säugetiere, Kriechtiere, Vögel, Lurche und Fische. Die Inventur ist wichtig, denn die Daten gehen an die Naturschutzbehörde, den Amtstierarzt und in eine Datenbank. So können Zoos untereinander sehen, wo welcher Tierbestand ist.