Zoo-Premiere: Goldkopf-Löwenäffchen in Ströhen geboren

Wagenfeld - Im Tierpark Ströhen ist ein Goldkopf-Löwenäffchen geboren worden. Für den Park sei die Geburt der vom Aussterben bedrohten Art eine Premiere, teilte der Zoo im niedersächsischen Landkreis Diepholz mit. Das Jungtier entwickele sich an der Seite der Mutter gut, das Geschlecht lasse sich aber noch nicht bestimmen.

Der Nachwuchs von Mitte März sei zudem besonders, weil die Elterntiere und ihre Gruppe erst im vergangenen Jahr aus dem Zoo Braunschweig nach Ströhen umgezogen waren. Der Zoo will Mutter und Kind zunächst ein stressfreies Kennenlernen ermöglichen.

Die goldene Mähne der Affen, die ursprünglich aus dem tropischen Regenwald Südostbrasiliens stammen, sei für die Tiere namensgebend. Die Primatenart ist nach Angaben des Zoos gefährdet, weil die Population in freier Wildbahn stetig schrumpft. Dort werde derzeit der Bestand auf 2500 geschätzt. In Zoos gebe es etwa 600 Tiere, eines davon seit Kurzem in Ströhen.