Erfurt - Lemuren, Geparden, Kaschmirziegen und Co.: 1088 Tiere im Erfurter Zoopark haben im vergangenen Jahr unter anderem 250 Tonnen Heu, 186 Tonnen Gras und 6,7 Tonnen Rindfleisch gefuttert. Auch 102 Kilogramm Mehlwürmer und 33.000 Heuschrecken landeten in den Mägen der mehr als 150 Tierarten, wie der Zoopark am Freitag mitteilte. Der Zoo nahm im vergangenen Jahr auch neue Tiere auf, darunter Riesentausendfüßler, Riesenvogelspinnen, sowie verschiedene Fisch-, Vogel- und Säugetierarten. Ein Höhepunkt sei die Einweihung der neuen Gepardenanlage gewesen, hieß es.

2024 soll etwa die Anlage der Roten Pandas erweitert werden. In der Planung seien Baumaßnahmen für eine Tierarztspraxis und eine Zoo- und Naturschule. Weitere Sanierungspläne hängen laut Zoo vom Umfang möglicher Investitionszuschüsse der Stadt Erfurt ab.

Der Thüringer Zoopark Erfurt ist eigenen Angaben zufolge der drittgrößte wissenschaftlich geleitete Zoo Deutschlands.