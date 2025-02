Nach Schneefällen strömen die Urlauber in Wintersportregionen der sächsischen Mittelgebirge. Auch in den nächsten Tagen setzt sich das Winterwetter fort.

Die Winterferien haben begonnen. In den sächsischen Wintersportgebieten wie etwa am Fichtelberg herrscht Hochbetrieb. (Symbolbild)

Oberwiesenthal - Zu Beginn der Winterferien herrscht in den Wintersportgebieten der sächsischen Mittelgebirge Hochbetrieb. „Der Hang ist gut gefüllt, ich bin zufrieden“, sagte der Geschäftsführer der Schwebebahn am Fichtelberg, René Lötzsch. Er erwarte, dass sich am Sonntag das Treiben noch weiter steigern werde. Denn für die Urlauber sei der Samstag zunächst der Anreisetag. Zu viel Betrieb am Hang sei aber auch nicht gut. „Dann müssen die Leute zu lange an der Schwebebahn warten.“ Der Fichtelberg ist mit rund 1.215 Metern der höchste Berg Sachsens.

Die für den Wintersport guten Bedingungen mit bis zu 46 Zentimeter Schnee am Hang werden sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Bei oft stark bewölktem Himmel waren für den Samstag vor allem in Ostsachsen und im Erzgebirge bei minus fünf bis minus zwei Grad immer Schneeschauer vorhergesagt worden.

Das etwas trübe Winterwetter setzt sich bei minus fünf bis null Grad im Bergland der Prognose zufolge auch am Sonntag fort. Es fällt nur noch vereinzelt etwas Schnee. Am Nachmittag und Abend lockert der Himmel auf. Im Flachland steigen die Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt.