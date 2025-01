Weißenfels - Ein Fehlstart gegen Ulm hat dem Syntainics MBC letztlich einen Heim-Rekord in der Basketball-Bundesliga gekostet. „Am Anfang waren wir viel zu passiv und sind früh hoch in Rückstand geraten. Die Aufholjagd hat sehr viel Kraft und Energie gekostet, die uns am Ende gefehlt haben“, sagte Trainer Janis Gailitis nach dem 89:92. Der sechste Heim-Sieg nacheinander wäre eine neue Bestmarke gewesen.

Schon nach 14 Minuten lag der MBC 26:42 hinten. Zwar ging das Team aus Weißenfels am Ende des zweiten Viertels in Führung, doch dafür musste offenbar zu viel Energie aufgewendet werden. „Im vierten Viertel haben wir in den entscheidenden Situationen falsche Entscheidungen getroffen und zu viele Punkte abgeben“, sagte Gailitis. Schämen müsse man sich für dieses Spiel und diese Leistung dennoch nicht.

Am Ende hätte es fast noch für die Verlängerung gereicht. Doch der Distanzwurf von Charles Callison mit der Schlusssirene verfehlte den Korb. Fünf Heim-Siege in Serie waren dem MBC bereits in den Spielzeiten 2012/13 und 2021/22 gelungen.