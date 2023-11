Menschen stehen während des Warnstreiks an einem Gleis am Hamburger Hauptbahnhof.

Hamburg/Kiel/Schwerin - Der Warnstreik der Lokführer-Gewerkschaft GDL hat den Bahnverkehr im Norden auch nach dem offiziellen Ende des Ausstandes am Donnerstagabend behindert. Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr werde bis zum Tagesende massiv beeinträchtigt sein, teilte DB Regio auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Am Freitag sollen die Züge wieder nach Fahrplan verkehren. Dafür sei es notwendig, im gesamten Fern- und in Teilen des Regionalverkehrs auch nach 18.00 Uhr nach dem Notfahrplan zu fahren, erklärte eine Bahnsprecherin. Nur so sei ein reibungsloser Betriebsstart am Freitagmorgen möglich.

Im Nah- und S-Bahnverkehr konnten unmittelbar nach Streikende bereits wieder mehr Züge fahren. Der Betrieb gehe schrittweise vom Notfahrplan in das reguläre Zugangebot über. „Es wird jedoch weiterhin zu Ausfällen kommen“, sagte die Sprecherin. Das gelte auch für die S-Bahn Hamburg. Reisenden im Fernverkehr empfahl die Deutsche Bahn eine Sitzplatzreservierung, da auch nach dem Ende des GDL-Streiks mit mehr Andrang als sonst zu rechnen sei.

Die 20-stündige Arbeitsniederlegung hatte im Norden nicht zu einem größeren Chaos an den Bahnhöfen geführt, weil sich die Fahrgäste lange genug darauf vorbereiten konnten. So hatten viele Menschen auf ihre geplanten Reisen verzichtet oder sie verschoben, wie es weiter hieß.

Reisende und Pendler mussten sich trotzdem auf viele Ausfälle und längere Wartezeiten einstellen. Über den Notfahrplan war zumindest ein Teil der Verbindungen im Nah- und Fernverkehr sichergestellt worden. Auch fast alle S-Bahnen in und um Hamburg waren in einem 20-Minuten-Takt unterwegs. Zudem fuhren die Regionalzüge vieler anderer Verkehrsunternehmen weitgehend wie geplant, wie beispielsweise der Odeg in Mecklenburg-Vorpommern und der Erix in Schleswig-Holstein. Im Fernverkehr waren der Bahn zufolge etwa 20 Prozent der Züge unterwegs.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattbeschäftigte und Fahrdienstleiter aufgerufen, bis 18.00 Uhr am Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Die GDL fordert 555 Euro mehr im Monat bei zwölf Monaten Vertragslaufzeit sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Als Knackpunkt gilt die Forderung nach einer Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Wochenstunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohn.

Die Deutsche Bahn hatte in der ersten Verhandlungsrunde ein eigenes Angebot vorgelegt, das eine Entgelterhöhung von elf Prozent bei einer Laufzeit von 32 Monaten vorsieht. Zur Arbeitszeit findet sich in der Offerte nichts.