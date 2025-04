Zwischen Bautzen und Görlitz wird an den Bahngleisen gebaut. Das hat in den nächsten beiden Wochen Folgen für die Reisenden.

Bautzen - Bahnreisende zwischen Bautzen und Görlitz müssen sich in den Osterferien auf Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen komme es zu Einschränkungen beim RE1 und beim RB60, teilte die Länderbahn mit.

Die Arbeiten beginnen am 21. April und dauern bis zum 5. Mai. Zeitweise könne es in den Zügen und Ersatzbussen sehr voll werden, vor allem, weil in den Osterferien mehr Reisende erwartet werden. Die Mitnahme von Rädern sei in den Zügen eingeschränkt und in den Bussen gar nicht möglich.