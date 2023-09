Uelzen - Zugausfälle und andere Einschränkungen gibt es vom 3. Oktober an auf der Regionalbahn-Linie RE 10 zwischen Hildesheim, Goslar und Bad Harzburg. Grund dafür sind Brückenarbeiten zwischen Baddeckenstedt und Salzgitter-Ringelheim, wie das Eisenbahnunternehmen Erixx am Freitag mitteilte.

Zwischen dem 3. und dem 12. Oktober komme es zunächst an einzelnen Tagen zu Teilausfällen in den Randzeiten. Vom 13. Oktober an fallen dann alle Züge der Linie zwischen Bad Harzburg, Goslar und Hildesheim bis zum 31. Oktober aus - in beide Richtungen. Zwischen Hildesheim und Hannover würden die meisten Züge der Linie RE 10 weiter planmäßig fahren, hieß es.