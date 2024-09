In knapp einem Monat geht für Studierende der Technische Universität das Wintersemester los. Für manche Fächer ist es für eine Bewerbung noch nicht zu spät.

Berlin - Für kurzentschlossene Studieninteressierte hat die Technische Universität (TU) Berlin gute Nachrichten: Für das kommende Wintersemester gibt es noch freie Bachelorstudienplätze. Wer sich etwa für Brauwesen interessiert, könne jetzt noch seine Chancen nutzen und sich bis zum 1. Oktober bewerben.

Freie Plätze gibt es zum Beispiel auch noch in den Studiengängen Maschinenbau, Lebensmittelwissenschaft oder Medientechnik. Ausgewählt wird laut TU in einem Losverfahren – vorausgesetzt der Bewerber oder die Bewerberin erfüllt die Anforderungen.

Die TU zählt zu den größten Universitäten in Berlin. Im aktuellen Sommersemester waren rund 32.400 Studierende eingeschrieben. Neben den Schwerpunkten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften werden auch Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gelehrt. Die Vorlesungszeit beginnt am 14. Oktober. Die Bewerbungsfrist ist eigentlich schon Anfang Juni.