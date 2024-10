Anlässlich von 50 Jahre Deutscher Krebshilfe läuft unter anderem Schalke 04 am Samstag mit dem Schriftzug der Organisation auf - so wie bereits 1978/1979. Mehrere Sportligen machen Sonder-Spieltage.

Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 läuft am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth mit einem Sondertrikot auf und wirbt dabei für die Deutsche Krebshilfe. In den kommenden Wochen beteiligen sich zudem mehrere Sportligen und Veranstaltungen in Deutschland und werben anlässlich der Gründung der Organisation vor 50 Jahren für die Deutsche Sporthilfe.

Nach Auskunft des Revierclubs geben die angestammten Sponsoren am Samstag die Werbeflächen auf Brust und Ärmel frei. Hintergrund der Aktion ist das 50-Jährige Bestehen der Organisation. In der Saison 1978/1979 hatte Schalke erstmals einen Werbe-Schriftzug auf der Brust - den der Deutschen Krebshilfe.

„Dadurch wurde schon damals eine hohe Aufmerksamkeit für unsere wichtige Arbeit erzeugt. Ich selbst kann mich noch sehr gut an diese wunderbare Initiative erinnern. Seitdem herrscht eine enge Verbundenheit zwischen unseren beiden Organisationen“, sagte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.

Natürlich will Schalke an der Aktion auch verdienen und verkauft die Jerseys für 99,95 Euro pro Stück. Unter anderem die Deutsche Eishockey Liga, sowie Fußball-, Handball- und Basketball-Bundesligen planen zudem Aktions-Spieltage von Ende Oktober bis Mitte November.