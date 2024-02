Berlin - Der Landessportbund Berlin (LSB) lädt in diesem Jahr zum Ende der Sommerferien zum Familiensportfest. Am Wochenende des 31. August/1. September öffnen sich die Tore des Olympiaparks für alle Interessierten. „Rund ums Olympiastadion finden wir für alle Sportbegeisterten in Berlin Platz, das große Sportangebot unserer Stadt mit ihren Familien aktiv kennen zu lernen“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Anders als im vergangenen Jahr, in dem der LSB mehrere Kiezfeste in den Bezirken und während der Special Olympics World Games am Brandenburger Tor angeboten hatte, wird es 2024 nur das Event Ende August geben. Geplant ist aber, in den kommenden Jahren wieder in die Bezirke zu gehen, außerdem ist erstmals ein Familiensportfest in Verbindung mit Berliner Jugendfinals im Sportforum Hohenschönhausen geplant, wie der LSB mitteilte. Geplant war dieses Event bereits in diesem Jahr, konnte aus zeitlichen Gründen aber nicht realisiert werden.