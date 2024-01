Chemnitz - Die Ankunft des European Peace Ride wird in diesem Jahr in Chemnitz von einem Familien-Sportfest begleitet. Im Chemnitzer Eissportzentrum solle es am 15. September Musik, aber auch sportliche Aktionen für Groß und Klein geben, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Eisschnelllaufbahn könne bei dem „Sattelfest“ kostenfrei zum Eislaufen genutzt werden.

Der European Peace Ride ist eine Radsportveranstaltung im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Er wird zum vierten Mal veranstaltet. 200 Freizeitradsportler werden in drei Tagen eine 570 Kilometer lange Strecke von der diesjährigen Kulturhauptstadt Bad Ischl in Österreich nach Chemnitz zurücklegen. Alle Startplätze sind nach Angaben der Organisatoren bereits vergeben.

Der European Peace Ride steht für Sportkultur und knüpft an die Internationale Friedensfahrt an, die ab 1948 mehrere Jahrzehnte lang die Länder des damaligen Ostblocks miteinander verband. Er ist aber kein offizielles Radrennen, sondern eine Fahrt für ambitionierte Freizeitsportler.